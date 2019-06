J.J Abrams va sortir une minisérie comic de Spider Man avec son fils

Marvel Comics





JJ Abrams est très célèbre pour avoir créé les séries télévisées Lost : Les disparues et Alias, et avoir été le réalisateur de Star Wars épisodes 7 et 9 et de Star Trek. Il se lance désormais dans l’aventure Marvel Comics.Avec son fils de 18 ans, Henry, JJ Abrams se chargera d’écrire le scénario d’une minisérie consacrée à l’histoire de Spiderman et Mary-Jane Watson. À leurs côtés, l'autrice italienne Sara Pichelli, connue pour ses dessins de Miles Morales dans Ultimate SpiderMan, et le coloriste Dave Stewart rejoindront également l’équipe. Olivier Coipel s’occupera quant à lui des couvertures.Père et son fils se sont confiés lors une interview accordée au New York Times : « Je crois que Stan Lee a dit quelque chose sur le fait de mettre de l’humain dans les super-héros et c’est exactement ce que nous allons faire. L’histoire montrera Peter Parker comme vous ne l’avez jamais vu. » Pour l’occasion, un nouveau vilain verra le jour, du nom de Cadaverous.La série est prévue pour cet automne 2019 aux États-Unis, et se composera de cinq volumes en tout. Quant aux fans français, il faudra attendre patiemment septembre 2020 pour la sortie du premier tome, précisé Panini Comics France qui adaptera la version française.Voici l’annonce officielle de JJ Abrams et de son fils, faite en vidéo :