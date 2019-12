Jackson Pollock et la CIA : de l'art au service du maccarthysme...

« Dans le parcours de Pollock, il existe cependant un élément qui autorise un récit à la frontière de la fiction : dès 1948, en pleine guerre froide, la CIA a voulu lutter contre l’attrait exercé par le bloc soviétique sur les artistes et les intellectuels occidentaux », poursuit l’auteur.Cette zone grise, Onofrio Catacchio l’a parcourue et exploitée dans un ouvrage, Pollock Confidential. Il y explique comment l’artiste fut « utilisé » par la CIA, les politiques et les institutions dans les années du Maccarthysme, en pleine « chasse aux sorcières » pour donner vie à une nouvelle culture « made in USA ».C’est que Pollock était la figure idéale pour incarner cette stratégie, estime l’éditeur. C’est un vrai cowboy, né dans la même ville que Buffalo Bill, son nom de famille ne porte aucune trace de l’immigration récente d’autres continents, contrairement à ses collègues expressionnistes.Ses œuvres sont énormes, conceptuellement et matériellement. Elles font référence à une vision nourrie par les espaces sans limites de l’Ouest américain.Plus qu’un portrait de l’artiste, ce roman graphique et artistique est aussi le portrait d’une époque... Et voici un extrait de ce roman graphique, largement salué en Italie depuis sa sortie, fin septembre 2019.[à paraître 5/02/20] Onofrio Catacchio — Pollock Confidential — Chêne – ISBN non communiqué – 19,90 €