Japon : les titres de la plateforme Manga Box, en bonne voie pour la télévision

Ce mardi 7 juillet 2020, la holding Tokyo Broadcasting System (TBS) qui regroupe l’un des plus importants réseaux de télévision et de radios japonais, a annoncé avoir fait l’acquisition de 49 % du capital de la plateforme de mangas numériques Manga Box, détenue jusqu’alors exclusivement par les éditions DeNa.



Photographie : TBS Broadcasting Center (Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0)

Lancée en 2013 par DeNa, Manga Box est depuis devenue l’une des applications de mangas les plus importantes au Japon, avec un nombre de téléchargements dépassant les 15 millions. Elle est désormais propriété du groupe TBS, qui comprend le réseau de télévision Tokyo Broadcasting System Television, Inc. et le réseau radio TBS Radio et Communications, Inc., à 49 %. La maison d’édition japonaise spécialisée dans les mangas reste l’actionnaire principal, avec 51 % des parts.Cet investissement s’inscrit plus largement dans la volonté de TBS d’élargir son contenu et promouvoir une stratégie médiatique globale dans le cadre du Plan d’affaires à moyen terme du groupe. Contrairement à ces rivaux, cet acteur clé de l’industrie médiatique ne s’est jusqu’alors que très peu développé dans la culture pop, comme l’anime et le manga.En faisant l’acquisition de 49 % des parts de Manga Box, TBS participera au développement de l’application au titre de coentreprise, précise le communiqué. Les deux entreprises mettront ainsi en commun leurs ressources et leurs différentes expertises : TBS dans le domaine des médias et notamment de la télévision et du cinéma et DeNa, dans le monde de l’édition.Ce qui laisse entrevoir le développement de potentielles adaptations tirées des mangas de la maison et de la plateforme...via Animation Business