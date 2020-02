Japon : quatre éditeurs imposent le respect de leurs mangas à CloudFlare

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)

Cloudflare qui censure son outil , c’était une première depuis 2009 que l’entreprise s’est lancée sur le cloud computing. Mais on comprend mieux le besoin, en découvrant l’accord passé avec Kadokaa, Kodansha, Shueisha, Shogakukan.En effet, en août 2018, les sociétés d’édition avaient déjà un recours auprès du tribunal de district de Tokyo. Demande simple : que Cloudflare cesse de renvoyer vers des sites de piratage.Un premier accord avait été conclu en juin 2019, les quatre maisons soulignant l’importance de mettre un terme à cette activité. Et surtout, de supprimer de ses serveurs l’ensemble des liens pointant vers des sites ouvertement dédiés au piratage.Le document a été communiqué ce 20 février.Le réseau Cloudflare repose sur une mise en relation et distribution de contenu : de la sorte, les utilisateurs se fournissaient en mangas piratés par l’intermédiaire de ce service. Or, ses solutions permettent de maintenir un accès aux sites, quand bien même ces derniers rencontrent des difficultés d’affichage.C’est là tout l’enjeu de l’accord : que la mise en cache des sites et de leurs contenus cesse depuis Cloudflare. Si les sites pirates pourront toujours recourir à ses outils, le fait d’être privés du cache que fournit CF devrait entraîner quelques problèmes supplémentaires et rendre la vie moins confortable pour les utilisateurs…La déclaration (japonais), peut être consultée à cette adresse