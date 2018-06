Jared Leto, pris dans la toile de Spider-Man, devient un vampire

Avant l’arrivée en octobre du film Venom avec Tom Hardy, Sony annonce déjà plusieurs autres spin-off autour de l'homme-araignée. En tête, Morbius, consacré à l'ennemi vampirique de Spiderman. Et c'est Jared Leto qui a été choisi pour incarner le docteur devenu antihéros.

D’après Variety, Jared Leto aurait rencontré le réalisateur Daniel Espinosa le mois dernier en Allemagne pendant une tournée de Thirty Seconds to Mars, son groupe. Espinosa a récemment réalisé Life : Origine inconnue chez Sony Pictures. C'est cette rencontre qui aurait fini de persuader Leto d'incarner Morbius.

Avi Arad et Matt Tolmach, habitués de Spiderman et du MCU, se joindraient à Lucas Foster pour la production. Au scénario, on retrouve le duo Burk Sharpless et Matt Sazama, qui avait déjà travaillé sur la série Netflix Perdus dans l'espace, mais aussi sur les longs métrages Dracula Untold et Le dernier chasseur de sorcières.