Jean-Marc Rochette récompensé par le Prix BD Wolinski/Le Point

Comme dans son précédent album, l’action se déroule au cœur du Massif des Écrins, dans la vallée du Vénéon. Un grand loup blanc et un berger vont s’affronter passionnément, jusqu’à leurs dernières limites, avant de pactiser et de trouver le moyen de cohabiter.

Rochette célèbre une nouvelle fois la haute montagne, sa beauté, sa violence ; l’engagement et l’humilité qu’il faut pour y survivre.

Il tente aussi, par la fiction, de trouver une porte de sortie au conflit irréductible de deux points de vue, justes l’un et l’autre : les bergers qui veulent protéger la vie de leurs bêtes, les parcs qui tentent de sauver des espèces en voie d’extinction.

Créé en 2004 par le magazine hebdomadaire Le Point, le prix Wolinski/le Point récompense depuis chaque année un auteur de bande dessinée français. Son nom a été repaptisé en 2015 en hommage au dessinateur de Charlie Hebdo, Georges Wolinski, qui présida plusieurs années au jury du prix.Pour cette édition 2019, le prix revient donc à Jean-Marc Rochette pour son dernier album Le Loup. Jean Marc Rochette est né en 1956 en Allemagne. Il partage sa carrière d’auteur et d'illustrateur de bande dessinée avec la peinture et la sculpture.Il commence à se faire connaître dans le monde de la bande dessinée à l'aube des années 1980, lorsqu'il signe avec Martin Veyron la série Edmond le cochon (Les Éditions du Fromage). Mais c’est surtout à travers la publication de la série Transperceneige, qu'il co-créé avec Jacques Lob, que sa reconnaissance auprès de la critique commence véritabement. La série connaitra d'ailleurs, une trentaine d’années plus tard en 2013, une adaptation au cinéma par le réalisateur coréen Bong Joon-ho, intutilé Snowpiercer, le Transperceneige .L’univers de Jean-Marc Rochette s’inscrit souvent dans l'univers des hautes montagnes, lui-même s’étant destiné par le passé à une carrière de guide de haute montagne. Un accident l’empêchera de poursuivre cette trajectoire. Il retracera cette période de sa vie en 2018, dans son album Ailefroide, altitude 3954 publié chez Casterman.Le Loup est le second album de bande dessinée de l’auteur qui prend pour lieu les Alpes. Mise en couleurs par Isabelle Merlet, la bande dessinée retrace l’histoire d’un berger qui abat une louve, mais dont le louveteau réussit à se sauver. Débute alors une traque entre l’homme et l’animal au sommet des montagnes.Résumé de l'éditeur :La bande dessinée de Jean Marc Rochette est aussi en lice pour le prix Fnac-France Inter , dont le lauréat sera désigné en janvier prochain, ainsi que pour le prix ACBD qui sera remis tout prochainement lors du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.L’an dernier, le lauréat était Bastien Vivès pour sa BD Le Chemisier, paru chez Casterman.Jean-Marc Rochette – Le Loup – Casterman – 9782203196773 — 18 €