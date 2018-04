Jeff Panacloc en BD, ventriloque heureux

Le 23 mai, Jeff Panacloc et ses marionnettes débarquent en librairie pour une contre attaque en bande dessinée, cette fois-ci. Et y a pas à dire, Jean Marc, compagnon emblématique de l’humoriste ventriloque, il est content. Aucun doute sur le fait que le singe hyperactif ne se gênera pas pour sortir des cases, à Jeff Panacloc de remettre ses bulles dans le droit chemin, ou pas…





Avec Jeff Panacloc et Jean Marc, Les voyageurs du temps aux éditions Jungle, le duo survitaminé débarque sur papier. Pas le temps de chômer, le grand singeroux, libéré de ses fils, est là pour revisiter l’histoire et la réécrire à sa façon.



Jeff et Jean-Marc débarquent dans une bande dessinée aux gags improbables, qui vous feront voyager dans le temps et dans les plus grands succès de la pop culture. Qui a sauvé le Titanic ? Qui a créé le monde ? Qui a volé l’orange ? Toutes ces questions dans cette BD loufoque au pitch très ringard. Jean-Marc sème le trouble et Jeff récolte… tout le reste. Allez Bisous.





C’est une drôle d’histoire que celle de Jeff Panacloc. À 18 ans, il se passionne pour une discipline qui n’est pas vraiment de son âge. Après une rencontre avec le ventriloque français David Michel, il crée Jean-Marc qui n’attendait que lui pour donner voix à ses... revendications. Avec un humour acide, Jeff Panacloc remet au goût du jour un numéro de cabaret qui aurait pu sembler désuet.

< >



Aujourd’hui Jeff et Jean-Marc ont deux spectacles à leur actif, « Jeff Panacloc perd le contrôle » et « Jeff Panacloc contre-attaque ». Après un an à guichet fermé, deux nouveaux personnages ont rejoint la tournée du second spectacle : Jacky et Nabilouche.





(À paraitre le 23 mai) Jeff Panacloc & Jean-Marc — N. Flantier & Koa — Editions Jungle - 9782822222952 - 10,95 €