Jim Davis revend son chat Garfield, qui rejoint Bob l'éponge

Se retrousser les manches pour faire de l'argent





Jim Davis, créateur de Garfield, avait fondé Paws Incorporated en 1981, pour encadrer la production et la commercialisation de tout ce qui était lié à son matou. Selon les termes de l’accord, dont le montant n’a pas été dévoilé — et qui doit aboutir dans les semaines à venir — c’est Nickelodeon qui en profitera.Viacom s’offre donc tout ce qui touche à Garfield, bien que Jim Davis continue d’être l’unique créateur de ses aventures.Nickelodeon prévoir de développer une nouvelle série animée, et améliorer la production de merchandising et autres produits dérivés. Rappelons que Garfield est la bande dessinée la plus diffusée au monde selon le Guinness des records. Séries, films, et bien d’autres ont découlé des strips de Davis.« J’ai toujours essayé de faire rire les gens avec un humour classique et attrayant pour enfants et adultes. Je suis ravi que Garfield soit confié à Nick. Ils savent divertir et seront d’excellents intendants pour la franchise. Je suis également ravi de continuer à faire ce qui me pousse hors du lit tous les matins… des bandes dessinées. »Et pas qu’un peu : Jim Davis avait fait des infidélités à son félin, en bossant pour Marvel . Il avait à ce titre revu et corrigé Galactus, dans un numéro spécial de Unbeatable Squirrel Girl. D’autres artistes intervenaient pour cet opus, totalement barré.De son côté, Nickelodeon est connu pour un paquet de dessins animés comme Bob l’éponge ou Paw Patrol : La Pat'Patrouille.