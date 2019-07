Jim Starlin, le papa de Thanos, invité au Comic Con Paris 2019

Jim Starlin, créateur du « Titan fou » Thanos, sera présent lors du prochain Comic Con Paris, organisé du 25 au 27 octobre prochain à la Grande Halle de La Villette, à Paris. Le dessinateur Jim Starlin rejoint Marvel Comics en 1972, rappelle l'éditeur Panini Comics, « et devient rapidement scénariste en créant Thanos (et Drax) dans la série Iron Man ».Starlin écrira une grande saga autour de Thanos en 1990, commencée avec Le Gant de L’Infini (avec George Pérez et Ron Lim), puis poursuivie avec La Guerre de L’Infini et de La Croisade de L’Infini, qui en fera un personnage incontournable de l'univers Marvel. Une histoire qu'il reprendra 20 ans plus tard, en signant La Révélation de l’Infini, Le Duel de l’Infini ou encore L’Entité de L’Infini.Le dessinateur et scénariste n'a pas seulement fait ses preuves chez Marvel : chez le concurrent DC, il a par exemple signé Un Deuil dans la Famille, avec Jim Aparo, qui, comme son titre l'indique, voit l'un des personnages principaux disparaitre...Jim Starlin sera sur le stand de Panini Comics. Pour accéder au Comic Con, il faudra se munir d'un pass 1 journée (19 € ou 17 € pour les étudiants, 22 € le dimanche) ou trois jours (49 €). D'autres formules tarifaires sont proposées par l'organisateur, Reed Expositions France.