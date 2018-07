Joe Henderson adaptera son comics Skyward pour Sony Pictures

Joe Henderson, actuel showrunner de la série Netflix « Lucifer », sera scénariste et producteur exécutif. À ses côtés, on retrouvera Brad Peyton, qui après avoir travaillé sur Rampage reprendra également sa casquette de réalisateur avec Jeff Fierson sous la bannière ASAP Entertainment.Peyton confie au site Variety : « Jeff et moi sommes concentrés sur la réalisation de films qui font l'événement - indépendamment du budget ou de la portée. Skyward est un gros morceau. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de livrer un film anti-gravité et de travailler avec Joe Henderson sur ce sujet. »Le comics en est pour le moment à son 4e numéro. Démarrée en avril dernier, l’intrigue de Skyward se déroule sur Terre, avec un petit quelque chose en moins. Un jour, la gravité diminue drastiquement de manière très soudaine. Vingt ans après l’événement, l’humanité a appris à vivre avec ce changement et d’autant plus les enfants nés après.