John Constantine rejoint l'univers de Sandman, de Neil Gaiman, cet automne

The Sandman Universe Presents, couverture par Evely Bilquis — DC Comics

John Constantine se retrouve hagard, ensanglanté et mourant dans une guerre magique épique — une bataille qui va bientôt consumer le monde. Au sol, il a la vision d’un jeune Tim Hunter, qui se tient au-dessus de lui, ce jeune homme naïf apercevant ce que son destin réserve. Horrifié, Hunter fuit dans le passé et Constantine est laissé pour mort.

Des années plus tard, Constantine réapparaît, physiquement inchangé, mais avec tous ses souvenirs intacts — et pourtant le monde a continué sa route. Constantine doit maintenant évoluer dans un monde nouveau, déchiré par les mêmes maux politiques et sociaux, tout en essayant de découvrir pourquoi et comment il est de retour.

Le personnage de comics John Constantine est apparu pour la première fois dans Swamp Thing en 1985. Mais c’est dans la série Hellblazer publiée par DC Comics, dont il est le héros, que le personnage devient vraiment célèbre. Constantine se présente sous les traits d’un antihéros, spécialiste de la magie noire et de l’occulte. Il se caractérise par un style sarcastique et parfois méprisant envers les autres.En 2005, Keanu Reeves revêt le costume de John dans une adaptation intitulée Constantine. À l’affiche, on pouvait retrouver Rachel Weisz et Shia LeBeouf, Peter Storemare dans le rôle de Lucifer et Tilda Swinton dans le rôle de l’ange Gabriel.The Sandman Universe a donc été lancé l’année dernière avec quatre comics dont les histoires sont connectées : The Dreaming, Lucifer, House of Whispers et Books of Magic. Cette année, John Constantine se joint aux personnages de Sandman dans deux séries.The Sandman Universe Presents Hellblazer, qui sortira le 30 octobre, est un one-shot écrit par Simon Spurrier (The Dreaming , X-Men Legacy) et illustré par Marcio Takara. L’histoire ne reprendra pas la série en cours John Constantine, Hellblazer de Spurrier et Aaron Campbell, mais se basera sur le scénario de la minisérie The Books of Magic de Neil Gaiman, sortie en 1990.Constantine aura ainsi affaire au personnage de Timothy Hunter, un jeune garçon qui a le potentiel de devenir le plus grand magicien du monde, mais qui est tiraillé entre le bien et le mal.Les autres titres en cours chez The Sandman Universe auront également de nouveaux arcs narratifs prévus pour novembre.Voici un résumé de The Sandman Universe Presents Hellblazer :Via Polygon