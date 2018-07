Jul chamboule la préhistoire avec Macron et le Néolithique en marche

Les lecteurs attendaient avec impatience des nouvelles de la famille Dotcom, gentiment calfeutrée dans son Paléolithique. Elles arrivent avec le tome 8 de Silex and the City, intitulé L’Homme de Cro-Macron. Mais en deux ans, nombre de choses se sont passées...







« Johnny Habilis, le chanteur le plus populaire de l’Âge de Pierre, est mort. Le couple de Blog et Spam bat de l’aile, et Spam, en pleine crise du Quaternaire, décide d’aller voir ailleurs ! En plein mouvement Balance-ta-pierre, toutes les femmes de la vallée sont d’ailleurs déterminées à mettre fin à la domination masculine sur la chaîne du vivant », indique l’éditeur, Dargaud.

Cela vous rappelle quelque chose ? Le meilleur est encore à venir : un effet, la préhistoire se retrouve chamboulée par l’homme de Cro-Macron, qui porte un mouvement totalement inédit : Le Néolithique en marche. Diantre. L’Homo erectus, converti à la bipédie y adhère, mais tout le monde ne voit pas d’un bon œil cet énergumène qui « s’est marié avec sa prof de préhistoire-géo ». Oups...

Ainsi, la Branche insoumise, à laquelle Url Dotcom s’est ralliée, entend bien entraver la marche forcée vers un darwinisme « bottom up ».

Entre critique de la société et humour bien corrosif, Jul, une fois de plus nous démontre qu’il manie l’uchronie avec un brio voltairien. En guest star, pour cet album, Enki Bilal, qui offre à Spam Dotcom de rencontrer un mâle étonnant – elle-même est déjà toute émoustillée par la lecture de 50 nuances de graisse...

Quant au focus sur le président, il est d’autant plus amusant que le dessinateur faisait partie de la délégation invitée en Chine, lors du voyage du président de la République, en janvier dernier. À l’époque, son album 50 nuances de Grecs venait de sortir – mais l’album, présenté comme un guide de résistance à la politique jupitérienne, n’avait même pas atteint les radars de de l’Élysée. Il avait raconté cette aventure sur Europe 1 :







En attendant le nouvel album, et de savoir si vous êtes ou non un Darwinner, adepte de la bipédie, « le système “bottom-up” par excellence ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’album est brillant... Voici les premières planches pour vous en convaincre.







(à paraître 7/09/2018)

Jul – L’homme de Cro-Macron, T.8 – Dargaud – 9782205076776 – 14 €