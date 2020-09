Julien Neel fait de Lou une jeune femme dans Lou ! Sonata

< >

Apparue pour la première fois dans le magazine Tchô !, Lou a ensuite connu le succès au sein du catalogue de la maison d'édition Glénat, avec 8 tomes parus entre 2004 et 2018. Le dernier se nommait En route vers de nouvelles aventures, et pas pour rien : l'auteur Julien Neel préparait la saison 2 de Lou !, dans laquelle la jeune fille a grandi, pour devenir une jeune femme.« Elle commence ses études dans la ville de Tygre et s’installe seule dans son appartement (enfin presque, le chat est toujours là !). Lou a grandi et continue de nous questionner via un mélange subtil d’humour et de sensibilité. Les joies, mais aussi certaines peines liées à l’indépendance, le retour d’une amie, les nouvelles connaissances, la découverte d’une ville qu’elle ne connait pas… », indique l'éditeur Glénat dans un communiqué.Cette nouvelle saison voit aussi la série abandonner son format habituel, de 48 pages, pour adopter un mode « roman graphique » de 144 pages.La parution du tome 1 de Lou ! Sonata est prévue pour le 12 octobre 2020.[À paraître 12/10] Julien Neel - Lou ! Sonata - Glénat - 2344038043 - 17,5 €