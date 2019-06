Kanon au bout du monde : une apocalypse en forme d'histoire d'amour

L’autrice Kyo Yoneshiro sortira : Kanon au bout du monde mi-juin, chez Akata. La mangaka a déjà fait beaucoup parler d’elle avec cette première série — une science-fiction du quotidien, où il est question d’amour et de rapports humains. Le tout servi par une ambiance étrangement post-apocalyptique.









Kanon au bout du monde est une série qui totalise 5 volumes. Sur un fond de science-fiction, la mangaka livre une romance contrariée au ton doux-amer. Avec des personnages torturés et très modernes et une héroïne plutôt « inadaptée sociale », un monde poisseux et humide, cette œuvre unique place en son centre les êtres humains qui l’habitent.



Le dyptique se rapproche des titres des éditions Akata tels que Dans l’intimité de Marie, Dernière Heure ou encore Larme Ultime. Le premier tome de cette série sera disponible en librairie dés le 13 juin prochain, le second volume en août 2019 puis la suite de la série à un rythme trimestriel.



Depuis qu’une nuée d’extraterrestres s’est abattue sur le pays, une sempiternelle pluie tombe sur Tokyo. Le peuple vit désormais séparé en deux : ceux qui vivent à la surface, et des privilégiés vivant sous terre. Kanon, jeune femme qui travaille dans un petit café, fait partie de ceux de la surface.

Sous ses airs fragiles, elle cache en réalité un caractère pour le moins unique : malgré la situation du monde, son unique préoccupation est Sosuke Sakai, l’homme qu’elle aime en vain depuis le lycée. Des retrouvailles inattendues lui permettront — elles d’enfin conquérir le cœur de son idole ? Rien n’est moins sûr...

Car Sosuke, véritable héros national engagé dans la lutte contre l’invasion des « gelées », est de surcroît un homme marié... Kanon aura-t-elle le courage de courir après cet amour interdit ?



Les auteurs tels que Shûzô Oshimi, Keiko Nishi, Takako Shimura ou les romanciers Fuminori Nakamura ou encore Sayaka Murata ont remarqué le travail de la jeune autrice Kyo Yoneshiro grâce à cette première série. Kyo Yoneshiro pourrait bien par la suite imposer un style bien à elle.

La série compte 5 tomes, le prochain arrivera en août prochain.T1 – 9782369743590 – 8,05 €