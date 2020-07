Keanu Reeves fait ses premières armes en Berzerker dans un comic

< >

Attention, sortie le 7 octobre outre-Atlantique, BRZRKR comptera 12 épisodes — un par mois. Présentée comme « bourrée d’action et hyper-violente », elle se concentre sur un guerrier, un Berzerker, qui exécute des travaux particulièrement dangereux pour le compte du gouvernement américain. En échange de quoi, il obtiendra la vérité sur sa propre existence.Une sorte de Wolverine dans l’âme, mais plutôt orienté John Wick — héros éponymes des films réalisés par David Leitch et Chad Stahelski, à partir de 2014.Le tout sera publié chez BOOM !, où Reeves a bien l’intention de poser ses valises pour quelque temps. Son personnage, « né voilà 80.000 ans, moitié homme, un père dieu de la guerre… C’est un peu de fantastique dans la réalité », explique l’acteur.« J’avais cette image d’un gars qui se bat à travers les âges à cause de l’inclinaison de son père pour la violence », poursuit-il. Mais son Berzerker n’a pas une nature agressive : il est en réalité piégé par sa filiation…Historiquement, le berserker appartient aux mythologies nordique et germanique, évoquant une sorte de guerrier-animal, qui, plongé dans une fureur divine, se voit doté d'une puissance extraordinaire.