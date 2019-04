King Kong, une édition BD remastérisée par Christophe Blain et Piquemal

Sur une île lointaine vit une incroyable créature d’un autre âge que les indigènes appellent Kong. Carl Denham, un cinéaste, part la filmer, accompagné d’une douce jeune fille, à qui il veut faire jouer le rôle de la Belle face à la Bête...

Cette nouvelle édition entièrement restaurée par l’auteur de Gus et Quai d’Orsay, ressort en librairie le 5 juin prochain.Couleurs, encrages, ici et là illustrations et planches, ont été repassés à la moulinette artistique et graphique de Christophe Blain, dans le souci constant d’y apporter une touche de modernité – et le respect total de l’esprit d’origine vintage du livre.Michel Piquemal ; Christophe Blain — King Kong — Robinson (Hachette) — 9782017076339 – 14,95 €