Kraven le Chasseur rejoint le Spider-Verse développé par Sony

Sans aptitudes spécifiques, Kraven s’appuie sur ses capacités de tacticien et de pisteur hors pair pour exceller dans l’art de la chasse. C’est en affrontant les animaux de la jungle à mains nues qu’il développe le style de combats qui lui est propre. Riche de ses connaissances en matière de plantes et de poisons, c’est en ingérant plusieurs potions mystérieuses que le chasseur obtient une force surhumaine.

Kraven le Chasseur, a. k. a. Sergei Kravinoff, est l’un des ennemis les plus connus de Spider Man. Il est le demi-frère de Dmitri Smerdyakov Kravinoff, plus connu sous le nom du Caméléon, autre ennemi de Peter Parker. Après être apparu dans les comics, les dessins animés ou encore les romans dérivés des aventures de Spider-Man, il s’apprête à faire l’objet de son propre long métrage à l’instar de Venom, de Silver Sable et Black Cat ou encore de Morbius.

Après avoir essuyé des échecs à répétition lors de sa chasse à l’homme-araignée, Kraven devient fou de rage. Cela aboutit à l’épique confrontation de 1987 dans Kraven’s Last Hunt où le Chasseur vient enfin à bout de Peter Parker. Il s’approprie alors le costume de Spider Man pour faire régner la terreur. Mais on sait bien que chez Marvel, la mort n’est pas vraiment définitive et Spider Man revient pour se venger et protéger la ville de New York.via Collider