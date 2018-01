Kurokawa inaugure Kuropop, une collection dédiée à la pop culture japonaise

Créée en 2005, la maison d'édition Kurokawa s'est imposée depuis comme l'un des acteurs principaux de l'édition de manga en France, à travers les séries Fullmetal Alchemist, One Punch Man ou Je t'aime Suzuki !!. La maison s'offre une nouvelle collection Kuropop, consacrée à tout ce qui touche à la pop culture japonaise. Les deux premiers ouvrages arriveront en librairie le 8 mars.

« Née du désir de proposer une ligne éditoriale différente et complémentaire, Kuropop s’inscrit comme le prolongement de Kurokawa », explique la maison dans un communiqué. La pop culture japonaise sera au centre des préoccupations de Kuropop, avec des sujets parmi les plus populaires : graphisme japonais, japanimation, cosplay, jeux vidéo et... art de vivre.

En effet, parmi les deux premiers titres annoncés en librairie, on retrouve la fameuse méthode de Marie Kondo pour ranger et mieux vivre dans un environnement harmonieux... La Magie du rangement illustrée, avec des dessins de Yuko Uramoto, viendra aider tous les fans de manga à mettre de l'ordre dans leurs collections...

L'autre ouvrage est une création originale, la première de Kuropop et donc de Kurokawa : Traits de famille se présente comme un livre d’illustrations où un père, Thomas Romain, illustrateur français installé et travaillant au Japon depuis 15 ans, reprend les dessins réalisés par ses fils. Une collaboration qui avait amusé et ému le Web, et qui revient pour impressionner tout le monde, cette fois...

Une chaîne vidéo sur YouTube présente d'ailleurs le travail du papa et de ses fistons :

Par ailleurs, des licences devraient également débarquer chez Kuropop, avec Nier : Automata et Goblin Slayer, adaptations respectives d'un jeu vidéo et d'un light novel.La ligne éditoriale de Kuropop a été confiée à Grégoire Hellot, directeur de la collection Kurokawa, Adeline Laborie, responsable de la coordination éditoriale, et Fabien Vautrin, directeur artistique.