Kyan Khojandi et Boulet : Pulsions, le roman graphique thérapeutique

Après plus de 200 dates en France et dans les pays francophones, Kyan Khojandi réinvente son spectacle « Pulsions » avec le dessinateur Boulet. Un spectacle graphique, mi-texte, mi-bande dessinée. « Dans bref., j’ai mis mes doutes, mes angoisses et mes fantasmes. On en a ri ensemble. Ça m’a fait gagner quatre ans de psychanalyse. Quatre ans après, on en a parlé dans un spectacle. Sept ans après on en a fait un livre : Pulsions » , indique Kyan Khojandi, qui a retrouvé Bruno Muschio (bref. et Bloqués, avec Khojandi) pour ce projet.Les deux camarades de jeu avaient laissé fuiter l’info en juillet dernier, au détour d’un petit message, délicatement posé sur les réseaux. Et au final, c’est un roman graphique qui résulte de cette collaboration, particulièrement attendu.Diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg, Boulet intègre le magazine Tchô au début des années 2000. Il est notamment l’auteur de la série Raghnarok (Glénat), et des Notes (Delcourt) inspirées de son blog. En 2012, il scénarise La Page blanche (Delcourt) avec Pénélope Bagieu au dessin. Il vient de publier Bolchoi arena aux éditions Delcourt avec Aseyn.Kyan Khojandi est né en 1982 à Reims d’un père iranien et d’une mère française. Humoriste, acteur, scénariste et réalisateur, il se fait connaître du grand public avec sa série bref. créée avec Bruno Muschio dit Navo.Suite à ce succès, il crée Bloqués avec Orelsan et Gringe. Il apparaît également au cinéma dans Casse-tête Chinois de Cédric Klapisch, Rosalie Blum de Julien Rappeneau et récemment dans Au revoir là- haut d’Albert Dupontel. En 2016 il crée Pulsions son nouveau stand-up pour lequel il a réalisé plus de deux cents dates.(à paraître 13 mars ) Kyan Khojandi, Boulet – Pulsions – Albin Michel – 9782226438331 – 15,90 €