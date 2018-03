L'adolescence en question : “Vous n'avez rien contre les jeunes ?”

Ah, les joies de la puberté, les questionnements sans fin sur le sens de l’univers, et de la place que l’on peut y occuper, et forcément, toutes ces choses autour des sentiments confus et diffus qui surgissent... Ah, l’adolescence... Il fallait bien un sociologue et anthropologue ainsi qu’un dessinateur, pour s’y pencher...

Mal-être, conduites à risque, contrôle de son apparence, addictions, difficultés affectives ou sociales, troubles alimentaires... L’adolescence se révèle pour certains une épreuve difficile. Vécue avec exubérance ou discrétion, elle reste un passage obligé, même si elle est ressentie de façon différente par chaque nouvelle génération.

Saviez-vous que l’adolescence est un concept moderne ?



La notion d’adolescence en tant qu’âge spécifique de la vie n’est apparue qu’au XVIIIe siècle et s’est réellement cristallisée au XIXe siècle. Ce sont avant tout les médecins et les pédagogues des années 1800 qui ont été les premiers à envisager l’âge de la puberté comme une période particulièrement négative et critique



Saviez-vous que la période adolescente se prolonge de plus en plus ?



Alors que dans les années 1950 on considérait encore que l’adolescence s’étendait de l’âge de 14 ans (12 pour les filles) à 18 ans, de plus en plus de spécialistes actuels préfèrent parler aujourd’hui d’une période moyenne qui s’étendrait de 10 ans à 24 ans !

Saviez-vous que depuis une quinzaine d’années, l’ivresse est devenue un passage quasi obligé de l’adolescence ?



En France, la consommation d’alcool chez les adolescents est en constante progression : en 2003, 42 % des jeunes entre 18 et 25 ans ont déclaré connaître au moins 3 ivresses critiques par an. Chez les plus jeunes, c’est désormais le binge drinking (se saouler en un minimum de temps) qui fait partie des nouvelles conduites à risque privilégiées.

