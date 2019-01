L’Âge d’or de Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil prix BD Fnac - France Inter 2019

« Ce qui est intéressant n’est pas de créer un nouveau monde ; on part de l’imaginaire commun. Il y a un vrai plaisir à tordre et transformer ces codes familiers qu’on a assimilés depuis l’enfance. Mais la construction de l’histoire restait le plus important », relève Roxanne Moreil.Une épopée chevaleresque et poétique , avions nous trouvé – l'album avait fait une sortie remarquable en septembre 2018. Utopie médiévale, comme rarement, L’âge d’or est présenté comme une chanson de geste féminine : inversant les canons médiévaux, on quitte l’image du preux chevalier pour celle de la femme incarnant les valeurs chevaleresques.C'est aussi un roman épique qui nous conte le destin héroïque d’une princesse déchue. Sur un scénario remarquablement moderne, coécrit avec Roxanne Moreil, Cyril Pedrosa revient dans un conte médiéval unique. Un récit d'aventures, brodé d'utopie, où se dessine en filigrane la capacité des hommes à s'inventer un nouvel avenir commun.Jusqu’au 15 février 2019, la bande dessinée est mise à l’honneur dans tous les magasins Fnac et sur Fnac.com dans le cadre du Mois de la BD. Les lauréats du premier Prix BD Fnac France Inter bénéficieront d’une mise en avant de leur ouvrage à la Fnac, et rencontreront le public lors de séances de dédicaces organisées en magasin, à Paris, Lille, Montpellier et Marseille.Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil – L’âge d’or – Dupuis – 9791034730353 – 32 €