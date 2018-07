L'agent Bond fera son retour à l'automne... en comics

Greg Pak est très enthousiaste à l’idée de réinventer l’inimitable agent Bond. « Je suis ravi d’avoir l’opportunité de jouer avec ces personnages classiques, en leur offrant les plus grandes surprises, les gadgets les plus amusants et les rebondissements les plus fous que nous puissions imaginer — et peut-être même une fin de partie émouvante » rapporte le site de la San Diego Comic Con .



Marc Laming s’est également dit très heureux de cette collaboration : « Je ne pourrais pas être plus heureux de travailler sur un titre de James Bond avec Greg Pak, Nate Cosby et Dynamite. J’admire le travail de Greg depuis que j’ai découvert Planet Hulk et Nate est l’un de mes collaborateurs préférés dans la bande dessinée, il apporte toujours autant d’enthousiasme et de positivité à chaque projet sur lequel il travaille. Et c’est BOND ! »

Nate Crosby, éditeur de la série, s’est aussi exprimé sur ce lancement : « Greg, Marc, la coloriste Triona Farrell et la lettreuse Ariana Maher apportent quelque chose de complètement différent à cette série. C’est avant tout une histoire de Bond, mais il n’est pas le seul protagoniste. Parfois ennemis, parfois alliés, Bond et ce personnage mystérieux poursuivent les mêmes objectifs pour différentes raisons. La vision de Greg de cette course contre la montre, de cette situation espion vs espion va vraiment enthousiasmer les lecteurs, et l’excellente narration de Marc et son incroyable attention aux détails également. »

« Greg Pak est l’un des meilleurs scénaristes de comics aujourd’hui », a déclaré Nick Barrucci, PDG et éditeur de Dynamite Entertainment. « James Bond étant l’un des personnages les plus emblématiques du monde, avoir Greg sur ce titre est une association parfaite, complétée par l’incroyable Marc Laming, qui a une gamme phénoménale dans son œuvre d’art. »