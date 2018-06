L'alimentation du turfu dans une bande dessinée sur Instagram

Que mangera-t-on en 2050 ? De quelles ressources disposerons-nous ? Ces interrogations traversent la bande dessinée numérique d’anticipation sur l’alimentation, portée par la Chaire ANCA (Aliment Nutrition Comportement Alimentaire), partenaire d’AgroParisTech, qui a pour vocation de sensibiliser à une alimentation saine et durable. Ses 30 épisodes seront diffusés chaque jour sur instagram à partir d’aujourd’hui.

Les débats autour des régimes végétariens ou vegans sont bien connus en France, depuis quelque temps, et notamment du fait des vidéos de l’association L214, révélant les coulisses des abattoirs. Si l’on a tendance à dire « chacun mange ce qu’il veut », les enjeux de l’alimentation en regard de l’écologie par exemple, ou de la disponibilité des ressources, doivent être connus.

« Comment nourrir 9 milliards d’habitants en 2050 ? Que mangerons-nous demain ? Faut-il limiter notre consommation de produits animaux ? », s’interroge la Chaire ANCA à travers sa bande dessinée Manger Vers Le Futur.

Un scénario fictif, qui commence en 2010, avec une scène somme tout classique, presque cliché, où l’on reconnaît bien là des conversations qu’on a déjà entendues. Au fil des jours, la bande dessinée suivra l’évolution des représentations et des pratiques alimentaires jusqu’en 2050.

Quatre jeunes diplômés, Ana, Raman, Edgar et Inès, se promettent de se retrouver au moins une fois par an autour d’un repas. On suivra leurs aventures personnelles, relationnelles, alimentaires, dans un monde en mouvement, balancé par des décisions politiques, le changement climatique ou encore l’apparition de nouvelles technologies.

Alors, pourquoi la diffuser à la fois sur le site internet dédié et sur Instagram ? Pour toucher « la génération des Millenials (20-35 ans) », afin « d’éveiller les consciences » et « d’interroger les modes de consommation ».

Le scénario de cette bande dessinée a été écrit par Benjamin Hoguet (auteur et concepteur d’histoires pour les nouveaux médias), la réalisation a été assurée par Jean-Pierre François et les illustrations sont de Madd. Le projet a été financé par une collecte de fonds participatif, en décembre 2017, sur la plateforme KissKissBankBank. L’objectif avait été atteint en quelques semaines avec 124 contributeurs au projet.