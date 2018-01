L'auteur de bande dessinée américain Mort Walker est décédé

Beetle Bailey, 1968





Mort Walker, né Addison Morton Walker en 1923 dans l'État du Kansas, d'un père architecte et d'une mère illustratrice de presse, est plutôt précoce dans son domaine. À l'âge de 11 ans, il publie sa première bande dessinée, sous la forme de strip, et reçoit son premier paiement pour des dessins... à l'âge de 12 ans. Tout au long de son adolescence, il vend plusieurs strips à différents magazines, et, dès l'âge de 18 ans, est chargé par la société Hallmark Brothers de définir leur ligne éditoriale en matière de dessins humoristiques.

Au début des années 40, il termine ses études à Kansas City, dans le Missouri, avant sa mobilisation dans l'armée américaine : Walker fait son service en Italie, puis termine ses études en 1948.

Mort Walker se consacre alors au dessin et travaille immédiatement un personnage qui inspirera Beetle Bailey : la série Spider, pour The Saturday Evening Post, met en scène un adolescent fainéant. Rapidement, Walker la transforme en Beetle Bailey, publiée dans 1800 magazines et journaux dans le monde entier. Quelques années plus tard, Walker tirera de Beetle Bailey une série spin-off, Hi and Lois, reprenant le personnage de Lois, sœur de Beetle.





< >

Outre les œuvres qui jalonnent sa carrière, Mort Walker s'est distingué par son souci pour le patrimoine et l'histoire de la bande dessinée : en 1974, il fonde le National Cartoon Museum, premier musée consacré à la bande dessinée. Il fut ouvert de 1974 à 2002 à divers endroits des États-Unis. En 2008, sa collection fut intégrée au Billy Ireland Cartoon Library & Museum.