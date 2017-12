L'auteur de Hip Hop Family Tree revisite l'histoire des X-Men

Avec sa série The Hip Hop Family Tree, Ed Piskor retrace l'histoire du hip hop américain en mêlant un style très personnel à un rendu vintage du plus bel effet. L'auteur, lauréat d'un Eisner Award, a été chargé par Marvel de revisiter toute l'histoire des X-Men. Et le résultat s'annonce grandiose.



Le premier numéro de cette série inédite d'Ed Piskor, intitulé X-Men : Grand Design, sera publié par Mavel le 20 décembre prochain. Comme l'indique l'éditeur français de Hip Hop Family Tree, Papa Guédé Éditions, « Ed Piskor devient ainsi le premier auteur à assurer à la fois le scénario, le dessin, l'encrage, les couleurs et le lettrage d'une série Marvel. C'est historique et ça devrait faire grand bruit ! » En réalité, Marvel l'avait déjà fait une fois, avec Rick Veitch pour la série The One, en 1985, mais néanmoins, l'événement est à signaler.

Ed Piskor, grand fan de comics, et en particulier des personnages Marvel, a rendu de nombreux hommages aux univers super-héroïques dans The Hip Hop Familly Tree, en dessinant des rappeurs et DJ de manière très dynamiques, avec des clins d'œil à l'histoire du genre dans ses dessins. Son arrivée chez Marvel ressemble donc à un juste retour des choses...





Sur Instagram, Piskor a même partagé son « premier comics Marvel » dessiné par ses soins, à côté de Grand Design... En 1993, il y avait déjà quelque chose...

Une publication partagée par Ed Piskor (@ed_piskor) le 14 Déc. 2017 à 16h29 PST

Chaque volume de X-Men : Grand Design correspondera à une décennie d'histoire de l'équipe : Piskor aura la lourde tâche de condenser sans diminuer les nombreuses trames narratives qu'ont connu le Professeur Xavier et ses élèves. La série comptera six numéros au total, avec deux sorties prévues par an, ainsi qu'un format cartonné pour les réunir.

via Bleeding Cool