L'auteur de manga Kazuo Koike est mort à l'âge de 82 ans

Extrait de Lady Snowblood, de Kazuo Koike et Kazuo Kamimura, publié en France par Kana

« Je te souhaite bonne chance », écrivait Koike à l'attention de Monkey Punch, le 17 avril dernier

< >

Crying Freeman Lone Wolf and Cub Lone Wolf and Cub

Diplômé de l'université de droit, Kazuo Koike choisit rapidement une carrière d'artiste, après plusieurs tentatives infructueuses pour se faire une place dans le monde judiciaire. Il fait son entrée dans le monde du manga après avoir répondu à un appel à candidatures publié dans le magazine Shōnen, en 1968.Deux ans plus tard, il crée avec d'autres mangakas son propre studio, le Studio ship, d'où sortiront quelques-uns des mangas les plus célébrés des années 1970, comme Lone Wolf and Cub, avec Gōseki Kojima et Lady Snowblood, avec Kazuo Kamimura. Ce dernier a bénéficié d'un regain de popularité après les films Kill Bill de Tarantino, dont le scénario et l'esthétique lui empruntent beaucoup. Lone Wolf and Cub, pour sa part, a été adapté en plusieurs films au Japon.