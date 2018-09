L'auteur John Cassaday devient directeur créatif du groupe Humanoids

L'auteur de bandes dessinées américain John Cassaday a été nommé directeur créatif du groupe Humanoids, qui abrite Les Humanoïdes associés et publie notamment les titres de Moebius, Philippe Druillet et autres aux États-Unis. À quelques jours de la New York Comic Con, l'éditeur promet de nouvelles séries et de nouveaux héros, avec un appel du pied évident aux lecteurs américains.

Détail de la couverture de The Incal #2 : The Luminous Incal

À l'occasion des 20 ans de l'ouverture des Humanoïdes associés aux États-Unis, la maison promet de nouvelles séries, de nouveaux héros et une nouvelle direction audacieuse. Au CV déjà bien rempli de John Cassaday vient en effet s'ajouter le poste de directeur créatif du groupe Humanoids, une première pour cet auteur qui a travaillé pour Marvel et DC.

Lauréat de nombreux Eisner Awards, Cassaday a notamment travaillé sur Planetary avec Warren Ellis chez DC Comics, Astonishing X-Men chez Marvel, avec Joss Whedon, ou encore Star Wars, en 2015.

Le groupe Humanoids annonce une conférence exceptionnelle, qui permettra de présenter Cassaday d'une part, sa vision éditoriale, mais aussi les nouvelles productions du groupe que dirige Fabrice Giger.

« John Cassaday est l'un des artistes les plus importants de l'industrie des comics », souligne ce dernier. « John a créé Je suis légion [avec Fabien Nury et Laura Depuy] en 2004 pour Humanoids, ce qui l'a fait entrer dans la famille. À partir de maintenant, il jouera un rôle majeur dans le développement de contenus originaux qui secoueront l'industrie » , promet Giger à The Hollywood Reporter.