L'avenir de DC Comics passera par un ancien du jeu vidéo sportif

Ancien responsable de la division e-sport chez Activision Blizzard (éditeur de Guitar Hero, Call of Duty ou encore Tony Hawk et Wolrd of Warcraft), Daniel Cherry deviendra le nouveau directeur général de DC. À son intitulé de poste s’ajoute le titre de vice-président senior, et le voici parti pour collaborer avec Jim Lee, l’éditeur de la maison, et directeur de la création.Dans le portefeuille de Cherry se retrouveront les secteurs business, commerciaux, fabrication, rédaction, service marketing, vente, développement de la marque et de services aux clients. Il travaillera également avec Anne DePies, actuelle vice-présidente principale de la stratégie commerciale, des finances et de l’administration de DC Comics.Selon Warner Bros, le groupe propriétaire de la maison d’édition, Lee apportera sa capacité créative au sens de la structure et de l’innovation de Cherry. Après trois années en tant que directeur marketing e-sport de Activision Blizzard, ce sont moins les compétences en matière de comics que le sens stratégique que le nouvel employeur semble attendre.Rappelons que Warner a licencié près de 600 personnes au sein du groupe, avec plusieurs responsables de DC dans la charrette « Tout en respectant strictement le passé, je pense également qu’il est de notre responsabilité de tirer parti du pouvoir culturel de DC Comics, afin de divertir et inspirer des fans partout dans le monde, de plus en plus diversifiés », note le nouveau VP. « Les comics ont le pouvoir de créer des images et des récits uniques, qui peuvent faire avancer le monde vers quelque chose de meilleur. Une version plus inclusive de soi-même. »Le projet n’est pas limpide, et les appréhensions certainement pas apaisées.