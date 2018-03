L'éditeur Kodansha met fin à son partenariat avec Crunchyroll

Les titres de la plus grosse maison d’édition japonaise de mangas et magazines de prépublication, Kodansha, quittent le catalogue du service en ligne Crunchyroll. La communauté numérique internationale a vu, en deux jours à peine, disparaître du catalogue gratuit des titres parmi les plus importants du manga.

On retrouve sur le forum du site l’annonce de cette fin de collaboration ainsi que la liste des séries concernées. Le message précise ainsi que les séries dont la parution par épisode est terminée dans les magazines japonais ont été les premiers à disparaître, le 28 février dernier. Ces titres resteront cependant disponibles à l’achat sous format ebooks sur le site.

Parmi les séries touchées on retrouve A Silent Voice qui a récemment reçu le Daruma d’or, prix décerné par la JapanExpo, la saga des Personna Q, Princess Jellyfish, Maga Tsuki, A Town Where You Live, As the Gods Will : The Second Series, Coppelion, Fort Apocalypse, Inuyashiki, My Wife is Wagatsuma-san, Mysterious Girlfriend X, Unlimited Fafnir, Yamada-kun and the Seven Witches.