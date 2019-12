L'équipe de campagne de Trump le compare à Thanos, auteur de génocide

House Democrats can push their sham impeachment all they want.



President Trump's re-election is pic.twitter.com/O7o02S26nS — Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) December 10, 2019

« La réélection du président Trump est inévitable », indique le compte Twitter de l'équipe de campagne du futur candidat aux élections présidentielles 2020, une référence à des paroles prononcées par le titan Thanos lorsque les Avengers tentent de l'arrêter.Pour accompagner la déclaration, une vidéo de quelques secondes, qui reprend des images du film Avengers : Infinity War, sorti en 2018, montre le visage de Trump sur le corps du super-vilain, qui effectue son célèbre claquement de doigts. Dans le film, le geste aboutit à la disparition de la moitié de la population de l'univers, soi-disant pour le sauver d'une surpopulation.Dans la vidéo de l'équipe de campagne de Trump, le dénouement est légèrement différent : la présidente démocrate de la Chambre des Représentants américaine, Nancy Pelosi, et les membres du comité travaillant sur la procédure de destitution du président Trump sont réduits en poussière. Quelques heures plus tôt, ils avaient révélé les deux chefs d'accusation contre Donald Trump, dans le cadre de sa procédure de destitution : un abus de pouvoir et l'entrave au fonctionnement démocratique du Congrès.L'utilisation de Thanos et de son acte — apparenté à un gigantesque génocide — pour contrer les accusations du parti démocrate n'a évidemment pas manqué de choquer bon nombre d'internautes, qui font remarquer que Thanos est le vilain, d'une part, mais aussi qu'il finit — attention, spoiler — bon perdant à la fin de la saga Avengers.Jim Starlin, le créateur de Thanos lui-même, a réagi à cette utilisation du personnage. « Après un premier sentiment, celui d'avoir été volé et trahi, en voyant cet imbécile utiliser mon œuvre pour flatter son ego infantile, j'ai finalement été frappé de voir que le président de mon pays et du monde libre aimait se comparer à un meurtrier de masse », explique à The Hollywood Reporter « C'est quand même tordu, non ? Nous vivons des moments tristes et difficiles. Heureusement, chaque chose, même les cauchemars à l'échelle d'une nation, a une fin », remarque l'auteur.Outre la symbolique de la vidéo, l'utilisation des images pourrait poser problème, même si la nature « parodique » de la création de l'équipe de campagne pourra sans doute être mise en avant pour éviter des problèmes relatifs au copyright...