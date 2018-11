L'étoile mystérieuse : Tintin ou l'histoire d'une choucroute dégarnie

#ENCHÈRES – La vente du 24 novembre, chez Artcurial, débutera à 14 h 30, et pas question, pour les Tintinophiles, de rater le coche. Entièrement consacrée à la bande dessinée, elle met en avant plusieurs auteurs de renom – Hergé en tète de liste, comme souvent.









Car le clou du spectacle sera de toute évidence cette planche tirée de L’étoile mystérieuse – racontant comment un réchauffement climatique terrible frappe la planète. Réalisée entre 1941 et 1942, il s’agit d’une copie de sécurité, format à l’italienne.

La scène présente un déjeuner où les scientifiques partis en expédition se sentent mal – une choucroute dégarnie, puisque Milou a chapardé les saucisses qui l’accompagnaient.

Estimée entre 170 et 200.000 €, cette planche de 36 x 46 cm pourrait monter dans les aigus.

« À bord de l’Aurore, Tintin et le capitaine Haddock mènent la danse : “Nous partons tout de suite ! Larguez les amarres !” proclame le marin avec son emballement habituel ; pas de temps à perdre, car la concurrence avec un financier intrigant s’annonce rude. Cette aventure est une course de vitesse : il faut impérativement être le premier à découvrir l’aérolithe tombé dans les mers arctiques et prendre possession de cette île mystérieuse et instable, qui va disparaître aussi rapidement qu’elle est apparue », raconte la maison.

Il s’agit surtout là, précise Artcurial, d’une « des rarissimes opportunités d’acquérir une planche au format qu’Hergé utilisait pendant la guerre ».

Cette copie est intervenue quand, en 1942, les BD sont refondues pour un passage en couleur. « Hergé doit découper chaque planche au format rectangulaire en 4 strips ; il commence par L’Étoile Mystérieuse. Avant le découpage, il réalise une copie de sécurité à l’encre de Chine en s’aidant d’une table lumineuse avant de passer au système des bromures, ancêtre de la photocopie. Il doit également garder une trace pour une éventuelle publication dans un quotidien étranger dans l’ancien format à l’italienne en 3 strips. »

En effet il lui était alors difficile « d’effacer définitivement son travail, il mit donc tout son talent et toute son habileté dans la réalisation de ces planches dites de sécurité ».





On pourra retrouver l’intégralité du catalogue ci-dessous.