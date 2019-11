L'hommage de Robert Downey Jr. à Stan Lee, décédé un an plus tôt

Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

Malgré son bref et court discours, l'interprète d'Iron Man dans les films des studios Marvel agé de 54 ans, a tenu à n'oublier personne.« Ecoutez, j’ai l’honneur de monter sur cette scène et ouvrir la soirée, donc je vais juste remercier Disney, remercier Marvel, remercier les frères Russo, et bien sûr le génial Stan Lee, c’est pour toi mon pote », a-t-il déclaré.Outre la récompense de Robert Downey Jr., Marvel a remporté plusieurs récompenses lors des People’s Choice Awards. Avengers: Endgame a été élu Film de l'année 2019 mais aussi Film d'action de l'année 2019.Tom Holland a été désigné Star de film d'action de l'année pour son incarnation de Spider-Man dans Spider-Man: Far From Home. L'héroïne du film, Zendaya, a également été récompensée par le prix Star de cinéma féminine.via Eonline