L'illustrateur Nicolas Barral dessine le catalogue Vinothèque du caviste Nicolas

Cette année, le caviste Nicolas s’associe au dessinateur de bandes dessinées Nicolas Barral pour une série d’illustrations qui documentent le progrès logistique dans le transport du vin, au fil des années. L’enseigne Nicolas, rappelle un communiqué de presse, confiait déjà, au XXe siècle, le pinceau à des artistes de renom tels que Loupot, Cassandre, Buffet, Lorjou, Van Dongen pour des créations graphiques.

En 2017, l’art du dessin et du vin se sont à nouveau associés à travers la complicité nouée entre Nicolas et François Avril, pour honorer les devantures de magasins, cette fois.

Nicolas Barral a su l’illustrer grâce à son génie créatif haut en couleur, en proposant un voyage depuis la belle époque. Le vert artillerie, emblématique des voitures postales du XIXe siècle et qui n’est pas sans rappeler le verre coloré qui filtre parfaitement la lumière (favorisant le vieillissement du vin), se fait omniprésent dans ses esquisses. Celles-ci nous plongent dans une profonde nostalgie, allant de l’emprise poétique des vieux camions et triporteurs d’antan, aux vieilles flottes modestes et charmantes qui livraient le précieux liquide qui assure la joie de vivre.