L'Incal, Métal Hurlant... Mark Waid, gardien du patrimoine pour Humanoids

Mark Waid, en 2018 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

L'accent mis sur le marché américain, et celui des comics en particulier, perdure au sein du groupe Humanoids : Mark Waid supervisera ainsi l'ensemble de l'activité éditoriale depuis le siège du groupe, à Los Angeles, tandis que Fabrice Giger conserve son poste de PDG.« Avec sa passion pour l'édition, son respect pour le passé du médium, l'attention qu'il porte au paysage culturel et politique, Mark Waid est le candidat idéal pour diriger l'équipe éditoriale de Humanoids pour ses activités en langue anglaise », souligne Giger dans un communiqué. Fondé en 1998, Humanoids Publishing avait à l'origine pour but de publier les titres emblématiques du catalogue des Humanoïdes Associés, traduits en anglais.Aujourd'hui, Humanoids est devenu une entreprise de création à part entière, avec un programme inauguré en 2018, qui impliquait déjà Waid. À cette époque, le groupe avait présenté plusieurs titres et collections , dont H1, un univers super-héroïque partagé entre plusieurs séries dont le principe n'était pas sans rappeler celui de deux géants des comics, spécialisés dans les super-héros...En 2020, outre les créations originales, un effort particulier sera donc réalisé en direction du patrimoine graphique des Humanos : l'ouvrage Les Sept Vies d'Alejandro Jodorowsky, de Vincent Bernière et Nicolas Tellop, sera proposé sur le territoire américain, tout comme L'Incal, de Jodorowsky et Moebius, présenté par Brian Michael Bendis, ou encore Barbarella, de Jean-Claude Forest, adapté par KellySue DeConnick (Bitch Planet).Le magazine culte de la BD et de la SF française, Métal Hurlant, qui a influencé de nombreux créateurs aussi bien aux États-Unis qu'au Japon, sera aussi mis à l'honneur en mars prochain avec une anthologie d'histoires.Enfin, pour le Free Comic Book Day, le 2 mai 2020, Mark Waid (Ignited, Kingdom Come) et Stéphane Roux (Star Wars, Birds of Prey) dévoileront We are Humanoids featuring The Incal, une toute nouvelle histoire qui s'insère dans l'univers de L'Incal...via Comic's Beat