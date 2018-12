L'incroyable BD d'Emil Ferris reçoit le Grand Prix ACBD de la Critique 2019

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Moi ce que j’aime, c’est les monstres est le premier roman graphique de l’Américaine Emil Ferris, née en 1962. Dans cet album puissant, au dessin ébouriffant, elle brasse les époques et les récits, d’inspiration autobiographique.



Contant l’enfance d’une fillette des années 1960 dans un quartier miséreux de Chicago : la jeune Karen fait chaque jour face à l’horreur et à la souffrance, et se représente en monstre. Quand sa voisine meurt dans d’étranges circonstances, elle décide d’enquêter. L’occasion pour l’autrice de plonger ses lecteurs dans l’Allemagne nazie, où la victime a grandi et a été persécutée…

Ce roman graphique avait survolté la rédaction – et la rencontre avec l’auteure lors du Salon du livre de Montréal, confirmé que l’on avait affaire là à une femme exceptionnelle. Atteinte d’une maladie dégénérative, pouvant entraîner une paralysie, voire la mort, l’auteure s’était battue, pour s’offrir une nouvelle existence.Résumé du jury :Au troisième tour des votes, le livre a finalement été élu par le jury, et succède donc à La Terre des fils de Gipi.Le Grand Prix de la Critique ACBD a pour ambition de « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie ».L’an prochain, il sera encore plus appréciable de ne pas omettre le nom du traducteur...Emil Ferris, trad. JC Khalifa – Moi, ce que j'aime, c'est les monstres – Monsieur Toussaint Louverture – 9791090724471 – 34,90 €