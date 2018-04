Avec la sortie du livre Super-war ; Marvel versus DC Comics, Fantask Editions a choisi ActuaLitté pour faire découvrir la somme colossale réunie par Reed Tucker. Ce dernier retrace 50 années de rivalité entre les titans du comics, mais surtout, la création, depuis l’apparition de Superman, de ce secteur.

L’industrie des super-héros vaut à présent des milliards de dollars et, comme c’était déjà le cas il y a une bonne cinquantaine d’années auparavant, Marvel et DC demeurent les deux patrons du milieu – genre Coke et Pepsi en Lycra –, s’affrontant l’un et l’autre comme Batman et le Joker.

Toutefois, n’attendez pas de moi que je qualifie l’un des deux mastodontes de grand méchant. Je n’ai misé sur aucun étalon dans cette course qui oppose Marvel etDC. D’ailleurs, je ne lis plus de comics édités par chacun d’entre eux depuis quelque temps. Je préfère ce qui sort des écuries indépendantes, où aucun super-héros ne figure, comme Saga, Criminal, Queen & Country ou encore The Walking Dead. Si jamais je me laissais un peu tenter, alors les films estampillés Marvel auraient ma préférence et je crois pouvoir dire avec objectivité qu’ils sont quand même meilleurs que ceux émanant de DC.

Du moins, s’il s’agit des récentes productions DC. Pendant dix ans, j’ai été critique de cinéma pour le New York Post – un plan pépère qui m’a permis de visionner un bon paquet de films durant mes horaires de boulot – et disons simplement que lorsqu’il a été question de Batman v Superman : L’Aube de la justice, j’aurais préféré être assis devant au bureau devant mon PC. Cela dit, je ne pense pas que cela fasse de moi un fan invétéré de Marvel. Je reste un homme pourvu de deux yeux.

Il y a des enragés dans les deux camps qui débattent sans cesse de la question de savoir qui de Marvel ou de DC est le meilleur, et ce, depuis des décennies. Je crains que ce livre ne permette pas de mettre une bonne fois pour toutes tout le monde d’accord. On ne règlera probablement jamais cette discorde. Je crois même dur comme fer que lors de la Comic-Con de San Diego qui se tiendra en 2045, les visiteurs continueront de se mettre des baffes lors de joutes verbales du genre qui du septième et dernier reboot de Green Lantern ou de la dixième version de Wolverine portée à l’écran casserait l’autre en deux.

Et faut-il condamner cela ? Serions-nous fans autrement ? C’est précisément ce qui contribue au fun de l’univers des comics : cette passion et cet enthousiasme qui animent des lecteurs toujours exaltés comme ceux qui œuvrent sans répit au sein même de son industrie. La

compétition qui fait rage entre Marvel et DC est le combustible qui y met le feu.

Sans cette rivalité, le monde des comics serait bien moins excitant. Et ce qui est ennuyeux devient très vite obsolète pour les adultes, comme pour les enfants.

Reed Tucker – Super-war ; Marvel versus DC Comics – Fantask Editions – 9782374940175 – 25 €