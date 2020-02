L'intégrale de la série Agrippine, d'après Claire Bretécher, sur Arte

Sa mauvaise foi, ses états d’âme, son cynisme, son lexique décoiffant, ses parents dépassés, ses insatiables appétits de conso et d’amour…En hommage à Claire Bretécher , Arte met en ligne jusqu’au 13 mai l’adaptation à l’écran, très réussie, des aventures de l’ado qu’il vaut mieux avoir en BD qu’en pension, et qui a su rester tendance depuis sa naissance, en 1988.Réalisée en 2001 par Franck Vibert, coproduite par Ellipsanime, ARTE et Canal +, et mise en musique par le rock des Portugaises ensablées, cette série d’animation de 26 épisodes de 22 minutes fait revivre Agrippine à l’écran, avec son art de la réplique (cinglant) comme de la parure (décoiffant).L'intégralité de la série Agrippine se retrouve à cette adresse