L'intégrale de Naruto en numérique, livrée dans une liseuse

Le principe du eOneBook remonte à septembre 2017, quand fut lancé un projet d’intégrale de Ken le survivant , en version anglaise. Avec ses deux écrans de 7,5’, le eOneBook était lancé pour 211 € la machine. Et le projet avait alors collecté 22,936 millions ¥ à l’époque – soit 208.000 $ ou 190.000 €.Petite déception donc, pour Naruto ? Cette fois, le modèle est parvenu à battre des records de financement, alors que la campagne Kickstarter avait débuté dans les premiers jours de ce mois de juillet.La série des mangas de Masashi Kishimoto pourra donc satisfaire les quelques chanceux qui ont investi plus de 410 € pour s’offrir leur appareil . Il leur sera livré en bonne et due forme, aux alentours de décembre, pour les plus veinards, et mars 2020 pour les autres.Tout de même un comble, pour une machine qui ne fonctionne qu’avec une carte SD, et sans connectique WiFi. Sachant que la série compte 72 tomes, vendus moins de 7 € en version française, le calcul du coût pour ce reader se fait assez rapidement… Son utilité tout autant.