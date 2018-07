L'intégrale de Valentin le Vagabond, de Goscinny et Tabary, bientôt publiée

Créée par René Goscinny et illustrée par Jean Tabary, la bande dessinée Valentin le Vagabond fait son apparition dans le journal Pilote dès 1962 : ce sympathique voyageur, sur la route, fait partie des derniers personnages que proposera Goscinny. À l'inverse d'un autre personnage qu'il imagine à la même époque, l'ignoble Iznogoud, Valentin représente l'innocence et la confiance dans le genre humain...

Les éditions IMAV proposeront le 4 octobre, pour la première fois, le premier tome d'une intégrale des aventures de Valentin, dont certaines aventures sont inédites en album.

À deux mois d'intervalle, Goscinny crée des personnages diamétralement opposés : en janvier 1962, il donne naissance à lznogoud. En mars, c'est Valentin qui voit le jour. « En créant ce vagabond, personnage poétique et innocent, Goscinny a peut-être voulu se racheter d'avoir mis en scène son ignoble vizir ! Si lznogoud invente les stratagèmes les plus abjects pour devenir calife à la place du calife, Valentin, au contraire, croit en la bonté du genre humain » souligne l'éditeur dans un communiqué.

« Puis-je vous déposer n'importe où ? », demande un automobiliste à Valentin. « J'y allais, justement », répond le vagabond. Ainsi débutent les aventures de ce personnage atypique dans l'œuvre de Goscinny. Le scénariste le présente comme un homme fin, cultivé, un peu poète, qui aime beaucoup de choses : la liberté, les fleurs, les animaux, et même les gens.

Avec cette série, René Goscinny et Jean Tabary nous livrent avec talent et humour une fable sur une génération qui, une fleur à la bouche, rêvait de « Peace and Love ». Valentin, plus Charlot, dont la référence est revendiquée, que hippie, a tous les attributs du « Flower Power », mais sans le LSD...

« On s'amuse à imaginer René Goscinny, en costume trois-pièces, observer ces baby-boomers qu'il accueille avec bienveillance dans les colonnes de Pilote. Très vite, les enfants gâtés de l'après-guerre troquent leur guitare pour des pavés. En mai 1968. les cheveux longs renversant les tables avec comme slogan : “Ne faites pas confiance à quelqu'un de plus de 30 ans”. Et Goscinny, la quarantaine, s'en amuse. » Jusqu'au départ, avec fracas, de Pilote, malgré tout...

Le volume 2 de l'intégrale sera disponible le 14 février 2019.