L'ombre de Batman plane sur Amiens

La programmation des 24es Rendez-Vous ne manquera pas de passionner : au menu, des expositions, autour du nouvel album Blake et Mortimer de François Schuiten, Thomas Gunzig, Jaco Van Dormael et Laurent Durieux. Mais également des expositions collectives, comme Indie Americans ou Beyrouth : portrait d’une utopie, des expositions dédiées au jeune public, comme l’exposition autour des éditions de la Gouttière ou encore autour de la série Bots !Amiens se donnera en spectacles, notamment le concert dessiné de David Prudhomme et Christian Olivier, chanteur des Têtes Raides, au Safran, le 31 mai, mais aussi les nouveaux formats de dessin en direct et une lecture-concert de Zeina Abirached autour du Piano Oriental.Les rencontres, il y en aura comme chaque année : les Rendez-Vous multiplient les formats de rencontres avec les 90 auteurs présents : séances de dédicaces, masterclass, interview dessinée, ateliers, visites commentées des expositions... et bien d’autres encore !Une partie de la programmation sera dédiée au jeune public, avec un espace d’animations autour des personnages des éditions de la Gouttière : Kamishibai, Makaton, ou encore un jeu d’évasion grandeur nature autour de l’histoire de Sixtine !Et bien entendu, un hors-les-murs, un peu partout dans la ville, comme l’exposition Pico Bogue à la Bibliothèque Louis Aragon ou encore l’exposition Les Sumos de David Prudhomme à la Maison de la Culture d’Amiens...