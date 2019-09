La 7e édition du festival Formula Bula paré pour nous faire plancher sur la BD

Pour sa 7e édition, le festival se déroulera des 24 au 29 septembre prochains dans divers lieux, dont neuf situés à Paris — coïncidence pour un 9e art ? – et un à Rennes. L’ouverture du festival aura lieu à la Médiathèque Françoise Sagan, avec le Vernissage de l’exposition Hors-la-loi consacrée à l’univers et au talent artistique de Blutch.Suivra une série d’événements s’attachant aux différentes étapes de la création, dont certaines nécessiteront peu ou prou la participation de chacun. Ainsi la possibilité est-elle offerte aux enfants de créer leur propre fanzine, ou aux plus grands de voir leur vie croquée en quelques planches pendant le Labobula organisé au Forum des images le dimanche 29 septembre.La Médiathèque Françoise Sagan propose quant à elle une journée tout autrement participative, où même les plus téméraires pourraient en ressortir la tête à l’envers après avoir mis les pieds dans sa « Bibliofake », qui fera vaciller entre le vrai et le faux.Un autre événement, et non des moindres au sein du programme de ce festival dédié aux mordus de bulles : une exposition inédite sur le territoire hexagonal, consacrée à Mark Newgarden, cocréateur de l’incontournable et quasi mythique série Les Crados, des 27 au 29 septembre au Point éphémère.Une rencontre en chair et en os avec l’auteur sera d'ailleurs organisée pour l’occasion à l’EESAB de Rennes (École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne) le jeudi 26 septembre.La totalité du programme est accessible ci-dessous.