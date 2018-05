La Bande dessinée dans tous ses états pour une journée professionnelle

Une rencontre avec les éditeurs de bande dessinée autour du thème : « La Bande dessinée s’enivre de toutes ses sources », est prévue vendredi 25 mai à l'Espace culturel du Bois Fleuri de Lormont, organisée par le Syndicat national de l'édition et l'ALCA Nouvelle-Aquitaine, avec la Drac Nouvelle-Aquitaine et en partenariat avec la librairie Krazy Kat.

Quatre tables rondes seront consacrées à des thématiques diverses (polar, l'adaptation littéraire, le comics sans super héros et l'éducatif) pour rencontrer des éditeurs et des auteurs de bande dessinée. L'intérêt de cette journée est de proposer des réflexions sur un genre très apprécié de la littérature et de faire se rencontrer des acteurs nationaux sur un territoire régional.



Une table de ventes sera proposée par la librairie Krazy Kat.





Programme de la journée :



10h-10h30 : Accueil du public

10h30-10h45 : Discours d’ouverture

10h45-12h : Les adaptations littéraires en BD

Nadia Gibert, éditions Rue de Sèvres

Frédéric Lavabre, éditions Sarbacane

Alain David, éditions Futuropolis

Jean Harambat, auteur

Modération par Romuald Giulivo, auteur et cofondateur de l’association Un autre monde

12h-13h : Le polar dans la BD

Philippe Squarzoni, auteur

Cédric Illan, éditions Glénat

Fabien Nury, auteur

Grégoire Séguin, éditions Delcourt

Modération par Éric Audebert, festival Regard 9

13h-14h30 : Déjeuner libre

14h30-15h30 : Le Comics sans super-héros

François Hercouet, éditions Urban Comics

Thierry Mornet, éditions Delcourt

Olivier Jalabert, éditions Glénat

Modération par Laurent Queyssi, auteur

15h30-15h45 : Pause • Librairie • Dédicaces

15h45-17h : L’éducation et la bande dessinée, quels champs des possibles ?

Moïse Kissous, Steinkis groupe

Pierre Filippi, auteur (à confirmer)

Frédéric Peynet, auteur

Modération par Nelly Turonnet, conseillère Académique Arts et Culture





La journée est gratuite sur inscription.