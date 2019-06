La bande dessinée “devient un métier quand on vend”

vivre de la BD, une fenêtre de tir, ou murée ?

Au cours de la journée professionnelle proposée par les 24es rendez-vous de la BD d’Amiens, le marché de la bulle a pu rapidement être évoqué. Mais quel point commun entre Astérix, Batman et Blake et Mortimer ? Il s’agit là de séries largement connues du public – et dont le talent des auteurs qui ont pu les reprendre en main ou les continuer participe de ce succès. Pourtant, une question se pose : est-il encore possible de vivre comme auteur de BD, sinon en passant par ces figures de proue du phylactère ?Récemment, François Schuiten a annoncé que Le dernier pharaon serait certainement son dernier album BD. Des contraintes réelles pèsent : le temps de création, « parce qu’il me faut trois ans pour réaliser un projet, et que je n’en ai pas encore trouvé ». Une temporalité incompressible, mais qui ne masque pas une autre réalité : « Longtemps, j’ai fait de la scénographie pour payer mon travail d’auteur : des travaux qui me permettaient d’acheter le temps de création. »Et cette réalité économique qui rattrape un auteur est connue de tous. « Le financement de la création, nous en parlons énormément entre nous – entre auteurs. Il est de plus en plus difficile d’en faire son métier », poursuivait-il devant la salle. « Alors, oui, cette question m’importe : peut-on encore imaginer des projets en dehors des séries qui ont leur propre notoriété ? Comment parvenir à financer décemment toutes les années de travail ? Dans mon cas, de dessinateur réaliste, cela implique de la documentation, des recherches… et c’est extrêmement compliqué », lance-t-il.Enrico Marini, prenant le micro, baisse un peu la voix : « Moi, je ne vais pas me faire des amis, mais je gagne très bien ma vie avec la BD. » Et d’apporter immédiatement une nuance : « Quand je fais un album, c’est en 7 ou 8 mois, au maximum un an. Si j’avais à m’attaquer à Blake et Mortimer avec le sens du détail de François, bien entendu j’aurais besoin de quatre ans pour le faire. »Marquant une brève pause, il ajoute : « Sauf que je n’en aurais pas la patience ! » Avec un temps de production plus court, la possibilité de produire plus est évidente — mais ne règle pas vraiment la question de ce que peut valoir le temps de création. La question revient alors, sans cesse : pourquoi le droit d’auteur est considéré comme un revenu d’activité ? Et ce alors que les créateurs entrent dans un pur système de récompense sans valeur travail.Denis Bajram le répétait récemment : « Il devient de plus en plus difficile de vivre de la bande dessinée. Parce que les ventes de tout le monde baissent et qu’en même temps la quantité de travail augmente, ne serait-ce parce qu’on doit en plus prendre en charge notre promotion… »Alors, le cas d’Enrico Marini, rare, ne souffre pas vraiment la comparaison. Lui-même reconnaît que les solutions ne sont pas légion : « Soit accélérer le rythme, ce qui n’est pas toujours la bonne méthode, soit faire un autre métier pour financer. De la publicité, des illustrations… certains font du cinéma ou des jeux vidéo, des affiches ou des couvertures de roman. » Et avec un ton pince-sans-rire : « On peut aussi envisager le strip-tease. Mais si on aime ce métier, il faut des sacrifices. »Yves Schlirf, directeur général adjoint de Dargaud Benelux – éditeur du Batman de Marini et du Dernier pharaon intervient : « La bande dessinée, ce n’est pas un métier en soi. Cela devient un métier quand on vend. C’est pareil pour la littérature : mon épouse fait des romans, avec des avances de 1500 €. Quand elle vend 1500 exemplaires, les revenus ne sont pas extraordinaires. »Et l’éditeur d’abonder : « Il faudra faire autre chose, un autre métier. Ce n’est pas parce que l’on veut faire de la BD que l’on va gagner sa vie. Et ce n’est d’ailleurs la faute de personne : un auteur doit avoir de la chance, trouver un public. Mais le métier de dessinateur s’ouvre sur plusieurs autres domaines. »Marini conclut : « Le financement participatif, pour le moment, ne me convient pas. Cela pourrait être complémentaire. Reste que c’est le public qui finit par décider : si le produit est bon, il finira par rencontrer ses lecteurs. »Quant à cette fin de carrière, qui a provoqué un certain émoi, François Schuiten la relativise auprès de ActuaLitté : « Dans trois ans, j’aurais cumulé 50 années de carrière. J’ai le droit d’avoir envie d’autre chose, d’autres aventures. Et puis, toute fin est un commencement », conclut-il en riant.Crédit photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0