La bande dessinée en France : chiffres et état des lieux

Détail d'une planche de la bande dessinée Alix, de Jacques Martin

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

En croissance depuis plusieurs années déjà, le marché de la bande dessinée ne semble pas prêt de ralentir : entre 2008 et 2018, il a gagné 34 % en valeur, dont 2 % entre 2017 et 2018, selon l'institut GfK. Récemment, le Syndicat de la librairie française indiquait une croissance des ventes BD de 7,4 % , entre 2018 et 2019. Toujours selon le syndicat, les BD représentent désormais 13 % des ventes totales des librairies.L'expression « BD » recouvre d'ailleurs une réalité assez large, avec les comics et les mangas. Ces derniers sont particulièrement porteurs, avec une croissance de 11 %, en valeur, entre 2017 et 2018.Derrière la littérature générale et la littérature jeunesse, le secteur de la bande dessinée produit 78 millions d'exemplaires par an, dont 60 % de nouveautés, ce qui en fait le secteur qui s'appuie le plus sur la nouveauté (représentée à 58 % en littérature et 53 % en jeunesse).Pour la production en termes de titres, cette fois, et non d'exemplaires, la bande dessinée se place en 4e position, avec 10.245 titres par an, dont 42 % de nouveautés, soit 10 % de la production éditoriale.Du côté des ventes, 60 millions d'exemplaires de bandes dessinées, comics et manga ont été vendus en 2018, ce qui représente 14 % des ventes totales de livres, en volume. Selon le Syndicat national de l'édition, ces exemplaires vendus représentent 276 millions €, soit 11 % du chiffre d'affaires annuel de l'édition française.La bande dessinée française s'exporte bien : elle représente 29 % des titres cédés à des éditeurs étrangers. Inversement, 19 % des bandes dessinées publiées en France sont des œuvres étrangères traduites. Parmi les langues d'origine, le japonais se distingue avec 56 % des œuvres traduites en français en 2018, devant l'anglais (36 %) et l'italien (2 %).