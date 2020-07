La bande dessinée entre au Collège de France

BD2020 au Collège de France







photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Pour ce qui est des nouveaux entrants, l’année académique se déroulera avec Luigi Rizzi, Samantha Besson, Timothy Gowers, Jean-Philippe Bouchaud, Sonia Garel, Yadh Ben Achour et Frédéric Magniez. Le calendrier des leçons inaugurales sera le suivant :• Chaire Linguistique générale — M. Luigi RizziLeçon inaugurale : 5 novembre 2020 à 18 heures — « Complexité des structures linguistiques, simplicité des mécanismes du langage »• Chaire Droit international des institutions – Mme Samantha BessonLeçon inaugurale : 3 décembre 2020 à 18 heures — « Reconstruire l’ordre institutionnel international »• Chaire Combinatoire — M. Timothy GowersLeçon inaugurale : 21 janvier 2021 à 18 heures — « Combinatoire »• Chaire annuelle Biodiversité et écosystèmes — François de Clermont-Tonnerre (2020-2021) — Chris BowlerAvec le soutien de la Fondation JF & ML de Clermont-TonnerreLeçon inaugurale : 4 février 2021 à 18 heures — « La biodiversité et les écosystèmes à travers le temps et l’espace »• Chaire annuelle Innovation technologique — Liliane Bettencourt (2020-2021) — M. Jean-Philippe BouchaudAvec le soutien de la Fondation Bettencourt SchuellerLeçon inaugurale : 25 février 2021 à 18 heures — « De la physique statistique aux sciences sociales : les défis de la pluridisciplinarité »• Chaire Neurobiologie et immunité — Mme Sonia GarelLeçon inaugurale : 4 mars 2021 à 18 heures — « Système immunitaire et dynamique du cerveau »• Chaire annuelle Mondes francophones (2020-2021) — M. Yadh Ben Achour En partenariat avec l’Agence universitaire de la FrancophonieLeçon inaugurale : 25 mars 2021 à 18 heures — « La révolution, une espérance »• Chaire annuelle Informatique et sciences numériques (2020-2021) — M. Frédéric MagniezEn partenariat avec InriaLeçon inaugurale : 1er avril 2021 à 18 heures — « Algorithmes quantiques : quand la physique quantique défie la thèse de Church-Turing »Les modalités d’accueil des auditeurs sont susceptibles d’évoluer selon le contexte sanitaire. Le public est invité à consulter régulièrement les consignes et l’agenda mis à jour sur le site de l’établissement. La majeure partie des enseignements fera l’objet d’une diffusion sur le site internet du Collège de France, qui propose librement plus de 10.000 heures de cours, séminaires ou colloques, en audio ou vidéo.Un cycle exceptionnel « La bande dessinée au Collège de France » s'organise, avec six auteurs invités à l’occasion de BD2020 . La bande dessinée, qu’on en trouve l’origine dans l’art pariétal, la Biblia pauperum ou dans l’œuvre de Rodolphe Töpffer, n’a plus besoin qu’on la défende. Sa diffusion planétaire, son dialogue constant avec les lettres, la peinture, le cinéma, son extraordinaire pouvoir de narration et d’expression, enfin la richesse et la variété des talents créateurs qui la font vivre montrent sans appel, depuis longtemps déjà, qu’elle est un art majeur.À l’occasion de l’année de la bande dessinée, le Collège de France, en partenariat avec le Centre national du livre, est heureux de proposer un cycle exceptionnel de conférences et d’entretiens autour d’auteurs, français et étrangers, qui ont accepté de venir illustrer la profusion de la création contemporaine sous le patronage bienveillant de Guillaume Budé et celui, plus malicieux, du pingouin Alfred.Gratuit et ouvert à tous, comme la totalité des enseignements du Collège de France, ce cycle saura, si besoin est, éclairer et faire encore davantage connaître le « génie de la bande dessinée » selon le beau titre donné par Benoît Peeters à sa conférence inaugurale. Le programme sera le suivant :• 7 octobre 2020, 19 h — Conférence de Benoît Peeters : « Génie de la bande dessinée »• 12 novembre 2020, 19 h — Catherine MeurisseEntretien avec Bénédicte Savoy (Collège de France)• 25 novembre 2020, 19 h — Emmanuel GuibertEntretien avec Patrick Boucheron (Collège de France)• 10 décembre 2020, 19 h — Jean-Marc RochetteEntretien avec Vinciane Pirenne-Delforge (Collège de France)• 26 janvier 2021, 19 h 30 — Chris WareEntretien avec William Marx (Collège de France)• mars 2021 (date à déterminer) – Naoki UrasawaEntretien avec Patrick Boucheron et Benoît Peeters