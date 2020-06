La bande dessinée perd deux libraires exceptionnels

photo : Georges Coune, crédit Eric Coune

Pour Georges Coune, « tout commença en 1964, il travaillait comme comptable au CCI et faisait, durant ses heures libres, de l’import-export de Comics US et de BD. Il est vrai qu’a cette époque la BD sous la forme « Album » qui naquit en 1960 commençait à s’intensifier.De 1964 à 1969, il vend sur le vieux marché, sur catalogue et en chambre des illustrés, des affiches de cinéma et les premières BD cartonnées.En 1965, ses parents revenus du Congo ouvrent une boutique « Le COSMOS » qui mélange Science-Fiction et Bande Dessinée. Leur fils, Georges, récoltait des affiches de film et des lobby cards auprès des distributeurs de la rue Royale, vendait les comics et affiches à son domicile et via un catalogue par correspondance.Le 20 décembre 1970, encouragé par Nina, il saute le pas et ouvre sa mythique boutique au pont du Germoir : « The SKULL ». Une caverne formée par un cumul de livres, magazines, affiches de cinéma… Et pleine de BD », indique son fils Éric Coune De leur côté, le réseau de librairies Momie annonce que Christophe Salomon « a perdu la guerre contre le cancer ce samedi 20 juin ». Surnommé Cric, il ‘était l’un des fondateurs du réseau.« Nous continuerons à faire vivre et à vous transmettre cette putain de passion qui nous rassemble tous : la BD », affirment les libraires du réseau, en hommage à leur créateur.Les éditions Dargaud ont diffusé également un communiqué, saluant le scénariste. « Après quelques essais infructueux de devenir dessinateur, il réalise qu’il lui reste toujours une immense passion à partager, et il ouvre une librairie spécialisée à Grenoble, sa ville natale. Publiant de nombreux ex-libris inédits, il se fait très vite apprécier des lecteurs comme des auteurs, au point que ces derniers font volontiers appel à lui pour scénariser quelques planches, à l’instar de Phil Castaza, qui illustre son Récit d’un siècle oublié. Grand ami de Laurent Verron, il signe avec ce dernier des participations aux collectifs Edith Piaf et Léo Ferré. »Cric avait commenté la sortie du dernier tome d’ Asterix pour ActuaLitt é, et plus globalement la difficulté à reprendre les personnages d’un autre dessinateur : « C’est le premier livre que je vais lire, au sortir de mes vacances. L’envie n’a jamais faibli. Qu’on soit libraire ou simple lecteur, Astérix, c’est toujours la même passion. »