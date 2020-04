La bande dessinée s'apprête à reprendre des couleurs en librairie

Krazy Kat - librairie BD à Bordeaux, CC BY SA 2.0

À l’instar des librairies généralistes, les groupements de librairies BD s’apprêtent à retrouver les cartons d’office. Des maisons comme Casterman ou Futuropolis transitent par la distribution Madrigall, qui avait annoncé un retour des commandes au 21 avril. De même pour Interforum, dont les dates d’office ont été revues et corrigées Le distributeur ajoute cependant une corde à son arc et propose, durant la période de confinement restante, d’opérer les livraisons aux clients, au nom de la librairie. Un système assez transparent, où le libraire passe commande depuis le site du distributeur, qui s’occupera de la logistique.Le client paye ainsi le prix du livre, ainsi qu’un montant forfaitaire de frais de port de 5,80 €. La participation est dégressive : 3,5 € à partir de 45 € de commande et 0,20 € au-delà de 100 €. La livraison s’opère ensuite par Colissimo. Bien entendu, ce modèle n’est pas réservé aux bandes dessinées…Côté programmes, Interforum explique que le retravail complet sur mai, juin et juillet est en cours. Les offices seront communiqués au plus tard ce 29 avril. « Afin de faciliter la reprise au maximum, vous allez pouvoir prendre ou modifier les notés directement dans le site, vos représentants étant à votre disposition pour échanger. Vous pourrez aussi extraire les programmes et quantités notées en format Excel », ajoute le groupe.Le distributeur indépendant Makassar rappelait pour sa part qu’il avait maintenu une activité logistique, même avec une équipe réduite, « tout en respectant des consignes sanitaires strictes ». Le traitement de commandes éventuelles peut donc s’opérer, et ces dernières sont expédiées « par la Poste, GLS ou à disposition comptoir pour les libraires franciliens ».De son côté, Delsol Diffusion vient de communiquer la liste des offices remaniés — soit près de 1060 ouvrages, incluant bande dessinée et littérature jeunesse. Les titres reportés de mars et avril sont repris dans un document qui regroupe la période mai, juin, juillet.Enfin, le groupe Dilisco (pour les albums jeunesse) se félicite d’une reprise d’activité « même progressive », à l’horizon du 11 mai. Ici aussi, la logistique est maintenue, et tout est mis en œuvre pour garantir les commandes. De même que pour les livraisons, assurées par les prestataires : « Le transporteur SPEED nous informe de sa capacité à livrer vos commandes normalement sur PARIS et l’IDF », précise Dilisco.La plateforme Prisme devrait pour sa part redémarrer au 11 mai, il sera possible de reprendre les livraisons comme d’habitude à cette période-là.Le leader du secteur, Média Participations avait déjà communiqué sur une reprise de l’activité au 20 avril – quant à Hachette Distribution, le groupe attend certainement le 5 mai et la réunion des actionnaires, très médiatisée depuis que Vincent Bolloré, patron de Vivendi (et donc d'Editis), a décidé de prendre 10,6 % du capital de Lagardère Selon les données de GfK, la bande dessinée a représenté un chiffre d’affaires de 555 millions € , soit 16 % des ventes de l’industrie du livre sur l’année 2019. En tout, 48 millions d’exemplaires ont été écoulés – mais Asterix, encore et toujours, reste le leader, avec plus de 1,4 million d’exemplaires à lui seul.Reste à savoir si les lecteurs seront au rendez-vous – possible qu'ils ne soient pas des centaines ce 11 mai à se ruer en librairie...