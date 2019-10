La BD “Bug” d'Enki Bilal, adaptée en série pour 6 épisodes

Enki Bilal - ActuaLitté CC BY SA 2.0



Bug, ce sont deux volumes sortis en novembre 2017 et avril 2019 aux éditions Casterman. Une intrigue qui prend place en 2041 : la Terre se retrouve face à un bug protéiforme. Celui qui concerne l’informatique, et le défaut de programmation. Mais également celui plus matériel, l’insecte plus ou moins moche. En somme l’informatique terrestre ne répond plus et la raison pourrait tout à fait être extraterrestre…Avec au beau milieu, un type qui n’avait pas vraiment demandé à devenir le centre des attentions.L’avenir de ce dytique passera donc par une série, avec déjà six épisodes écrits — et un tournage qui se déroulera en anglais, mais pas avant un an. Pour l’heure, l’unique information reste que l’on aura une production en prises de vues réelles.Le réalisateur est sur un petit nuage, d’autant qu’on lui confie cette fois l’intégralité de la série — à créer de toutes pièces — et non pour intervenir dans un projet déjà existant. La distribution n’a toujours pas arrêté ses choix, cependant on sait que quatre personnages se partageront l’affiche. Avec France Televisions pour produire l’ensemble.Daniel Roby se trouve actuellement en France pour achever le projet. Le scénario, coécrit avec Enki Bilal, est entièrement sur papier désormais. Selon lui, c’est le film Dans la brume qui lui a servi de carte de visite. « Je pense que les gens ont été impressionnés par ce qu’on avait réussi à faire avec des moyens assez modestes pour ce genre de film », assure-t-il.La suite bientôt… Et pour celles et ceux qui l'avaient raté, Dans la brume, c'est avec Romain Duris et Olga Kurylenko. Et c'est tout simplement ça :via Journal de Québec