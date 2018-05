La BD vue du ciel, le record de la plus grande planche

Quarante auteurs, illustrateurs et éditeurs étaient présents pour cette nouvelle édition du festival de la BD et de l’imaginaire. Cette année encore, au programme, des séances de dédicaces, des conférences, des expositions, mais cette année, un petit plus s’ajoute et viens bousculer les habitudes, le pari un peu fou d’établir un nouveau record mondial pour le 9e art.Samedi 12 mai à 12h, le festival a dévoilé au parc de Volkrange ce qui deviendra la plus grande planche de de bande dessinée au monde. Imprimée sur une toile de plus de 760m2, cette reproduction d’une planche de Stéphane Créty, auteur fidèle du festival et originaire de la région aura demandé pas moins de 50 litres d’encre et 40 heures d’impression. Un bel hommage rendu au dessinateur de Sang du dragon chez Soleil depuis 2011.On apprend sur le site France Bleu que l’organisation du festival a choisi de distribuer des morceaux de la toile aux festivaliers qui achèteront une bande dessinée du dessinateur. Un souvenir pas comme les autres pour un record hors du commun.