La célèbre série animée Batman renait de ses cendres... en comics 

Dans les années 90, les aventures du chevalier noir ont fait l’objet d’une adaptation sur petit écran. Le dessin animé, depuis devenu iconique, aura droit à sa version papier, annonce DC Comics. Intitulé Batman : The Adventures Continue, elle réunira Alan Burnett et Paul Dini, tous deux producteurs de la série animée originale, au scénario, ainsi que Ty Templeton au dessin.

Pour rappel, la série animée Batman (Batman : The Animated Series de son titre original) a été supervisée par Bruce Timm et Paul Dini dans les années 1990. En France, la série de 85 épisodes a été diffusée à partir de 1992 sur Canal +, puis rediffusée à de nombreuses reprises par France 3, preuve de son succès.C’est notamment cette série qui avait abouti à la création du personnage d’Harley Quinn et de Renee Montoya, en ce moment même à l’affiche pour Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn) réalisé par Cathy Yan.Batman : The Adventures Continue est présenté comme une suite aux évènements racontés dans le dessin animé et sera décliné en 6 numéros. Si les premiers chapitres seront publiés en version numérique dès le mois d’avril, il faudra attendre le 6 mai prochain pour le premier numéro.« Alan et moi avons commencé à écrire cette série avec l’idée de faire la saison que vous auriez pu voir si nous ne l’avions pas mis de coté pour réaliser Batman, la relève » a expliqué Paul Dini, cocréateur de la série animée originale et scénariste de Batman : The Adventures Continue.Avec cette nouvelle série, les scénaristes entendent « combler certaines lacunes de la série originale, des évènements qui n’avaient pas d’importance pour la série de l’époque, mais qui en ont aujourd’hui » a repris Alan Burnett dans le communiqué. « En d’autres termes, il y aura des histoires secrètes qui bouleverseront le monde de Batman. Des choses, que personne ne connaissait jusqu’à présent. »Cette minisérie s’inscrit dans une initiative plus large de DC Animated Universe visant à introduire de nouveaux personnages dans la gamme des figurines Batman : The Animated Series conçu par Ty Templeton dans le style de Bruce Timm. Si les comics mettront en avant des visages familiers de l’univers DC comme Superman ou Lex Luthor, d’autres personnages seront inédits, comme Jason Todd qui a fait sa première apparition en 1983 dans le numéro 524 de Detective Comics.« Nous sommes passés de Dick Grayson à Tim Drake et nous avions laissé de côté Jason Todd », se souvient Paul Dini. « Avec cette nouvelle série, nous avons la chance de revenir en arrière et de reconnaitre que ce personnage faisait partie de l’histoire animée de Batman. »D’autres personnages inédits de la série animée initiale seront également présents comme Red Hood, Azrael ou encore Deathstroke le Terminator.